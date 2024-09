«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«Vocês sabem que as primeiras vezes que o Cancelo foi titular no Benfica foi quando eu era o treinador, ainda ele tinha 17 ou 18 anos.»

A frase é de Jorge Jesus, em entrevista ao Maisfutebol e A Bola, na qual falou sobre o internacional português com quem já tinha trabalhado nas águias e que orienta agora no Al Hilal, na Arábia Saudita.

Ora, impõe-se começar por referir que a afirmação de Jorge Jesus é verdadeira.

De facto foi mesmo Jorge Jesus a lançar João Cancelo na equipa principal do Benfica. Aconteceu num jogo particular, frente ao Gil Vicente, no Torneio Crédito Agrícola, em julho de 2012. João Cancelo tinha nessa altura 18 anos, foi titular, jogou os 90 minutos e o Benfica venceu por 5-2, com hat-trick de Rodrigo Mora, num jogo em que os encarnados apresentaram vários jovens.

A estreia em jogos oficiais, porém, aconteceria apenas na época seguinte, em janeiro da temporada 2013/14, quando Cancelo foi lançado aos 82 minutos, na receção ao Gil Vicente, numa vitória (1-0) para a Taça da Liga.

Cancelo, de resto, foi apenas uma vez titular com Jorge Jesus: aconteceu em maio de 2014, num clássico de final de temporada no Estádio do Dragão, numa altura em que o Benfica já tinha assegurado a conquista do título. O agora jogador de 30 anos começou de início e foi substituído aos 62 minutos. As águias perderam 2-1, mas Cancelo entrou na galeria de campeões nacionais.

Estes foram, aliás, as duas únicas partidas oficiais que João Cancelo realizou na equipa principal do Benfica, já que no verão desse mesmo ano, 2014, foi vendido ao Valência.