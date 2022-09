O plantel do Benfica partilhou esta quinta-feira nas redes sociais do clube uma imagem com todos os jogadores em tronco nu e apenas o capitão Otamendi vestido com a camisola encarnada. «O que sentes ninguém te pode tirar. Esta é a nossa pele!», pode ler-se na publicação.

Uma mensagem que parece ter um destinatário claro: a criança que em Famalicão teve de tirar a camisola do Benfica que trazia vestida para poder ver o jogo na bancada dos adeptos do Famalicão.