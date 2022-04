Um 0-0 com recompensas diferentes.

Benfica e Famalicão empataram esta tarde a zeros, no Estádio da Luz, em jogo da 31.ª jornada da Liga. Um nulo que castigo uns e é uma espécie de jackpot para outros.

Na Luz, só uma equipa procurou a vitória, e foi essa que acabou castigada. A outra equipa procurou não perder, e acabou recompensada.

Mas já lá vamos.

Depois do brilharete em Anfield e da vitória no dérbi com o Sporting, o Benfica chegava a este jogo com a expectativa em alta. Veríssimo deu a titularidade a Gil Dias, um dos heróis de Alvalade, no lugar do castigado Everton, e sentou Taarabt para pôr de início Paulo Bernardo.

Já Rui Pedro Silva, técnico dos minhotos, apresentou uma equipa forte, como havia prometido, mas com algumas alterações – algumas por castigo, outras por opção.

Favorito, o Benfica passou das palavras à ação desde muito cedo. A equipa de Veríssimo assumiu o jogo desde o primeiro minuto, e Vlachodimos foi um mero espectador durante quase toda a primeira parte – e durante os 90 minutos, diga-se.

Só que isso não chegou.

O ataque posicional das águias não chegou para desmontar a muralha erguida pelo conjunto de Vila Nova de Famalicão, e só por duas vezes o guardião Luiz Júnior se viu verdadeiramente incomodado nos primeiros 45 minutos: das duas vezes, Gonçalo Ramos foi protagonista.

Segunda parte: história diferente, o mesmo desfecho

Pressionado pelo tempo, o Benfica arregaçou as mangas e pôs mão à obra em busca da vitória na segunda parte. História diferente, o mesmo desfecho.

Veríssimo foi lançando novas peças para o terreno de jogo e estas corresponderam, em certa medida. Yaremchuk, apesar de alguns erros na decisão, deu outra presença na área. Taarabt agitou o miolo do terreno e André Almeida e Radonijc combinaram algumas vezes do lado direito.

Mas faltou o mais difícil, e o mais importante: marcar golos.

As oportunidades foram muitas, mas a falta de eficácia e a grande exibição de Luiz Júnior castigaram um Benfica que pode ver-se novamente mais longe do Sporting depois da aproximação do fim de semana passado – a Champions pode ficar definitivamente a ver-se para os lados da Luz por um canudo.

Já para o Famalicão, isto é uma espécie de jackpot: a equipa de Rui Pedro Silva resistiu com tudo o que pôde às ofensivas do adversário e sai da Luz com um ponto precioso na luta pela permanência.