A FIGURA: Gonçalo Ramos

Chegou aos 21 golos na época, 15 no campeonato, e isolou-se no topo dos melhores marcadores da Liga, ultrapassando João Mário. Na primeira parte, surgiu oportuno a encostar a uma segunda tentativa de cruzamento de Grimaldo. Num jogo em que teve de lutar muito, viu Luís Júnior negar-lhe o bis com um remate de muito longe aos 68m, mas já nos descontos aproveitou uma defesa incompleta do brasileiro para fechar as contas da partida.

O MOMENTO: Grimaldo-Ramos, take 1

O Benfica não teve uma primeira parte muito inspirada – todo o jogo, na verdade -, por isso, e depois de dois jogos menos conseguidos, o golo de Gonçalo Ramos, após assistência de Grimaldo, deu tranquilidade à equipa e aos adeptos. Foi o primeiro take de um filme que se repetiu já nos descontos, mas imagine-se se todos tivessem de esperar por aquele golo no fim…

OUTROS DESTAQUES

Grimaldo

Sempre ele! Num Benfica com tanto talento na frente, o lateral esquerdo é o jogador que mais frequentemente consegue criar desequilíbrios ofensivos. Mais uma vez, foi uma assistência do espanhol a desbloquear o jogo. Há um «bruaaa» sempre que Grimaldo chega perto da área adversária porque os adeptos sabem sempre que dali pode vir perigo. Como voltou a acontecer mesmo no final, quando obrigou Luíz Júnior a defender para a frente, numa bola que permitiu a Ramos bisar na recarga.

Aursnes

Não sabemos se é pelo facto de poder fazer tantas posições, mas o médio norueguês parece estar em todo o lado. A atacar. A defender. A recuperar a bola. A lançar com passes de 30 metros. A tabelar a dois metros. É cada vez mais imprescindível para Roger Schmidt e justifica-o com rendimento.

Neres

No dia em que celebrou o 26.º aniversário, o brasileiro não teve a mais inspirada das exibições, mas ficou muito perto do golo aos 53m, num momento de classe em que sentou Colombatto com uma simulação antes de rematar à entrada da área muito perto do poste. Era uma bela prenda para os que vieram à Luz festejar a data com ele.

Zaydou Youssouf

O Famalicão tem no meio-campo o setor mais talentoso da equipa e em Zaydou o menos vistoso de todos. Mas possante jogador francês joga e faz jogar a equipa. Não é só pelo que destrói que se destaca, sabe sair com critério. Bela exibição na Luz.