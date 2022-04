As ausências de Rafa e Everton Cebolinha são as notas de maior destaque da lista de convocados do Benfica para a receção ao Famalicão, em jogo agendado para este sábado, pelas 18 horas, no Estádio da Luz.

Rafa continua lesionado, Everton está castigado e já se sabia que os dois eram baixa certa. De resto, e em relação ao dérbi com o Sporting, Veríssimo retirou apenas da lista Cebolinha, diminuindo os convocados de 22 para 21.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite;

Defesas: André Almeida, Gilberto, Valentino, Morato Vertonghen, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Weigl, Paulo Bernardo, Nemanja, Gil Dias, Taarabt, João Mário, Diogo Gonçalves e Meïte;

Avançados: Seferovic, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.