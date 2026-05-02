Há um jogo antes e depois da expulsão de Nicolás Otamendi. Até ao minuto 53, o Benfica era dono e senhor do encontro e justificava por completo a vantagem por 2-0. Após o cartão vermelho mostrado ao capitão das águias, o Famalicão assumiu as despesas da partida e chegou, com mérito, à igualdade. A divisão de pontos não deixa ninguém satisfeito: os encarnados mantêm o 2.º lugar, mas podem perder o balão de oxigénio que tinham para o Sporting; os famalicenses podem perder a 5.ª posição para o Gil Vicente.

Schjelderup abriu o marcador de grande penalidade, após falta sobre Ivanovic, e Richard Ríos aumentou a contagem num remate frontal, que ainda desviou na defensiva local. Os da casa reduziam por Mathias de Amorim – o esférico ainda bateu em António Silva e enganou Trubin – e Abubakar saltou do banco para fazer a divisão de pontos.

Os encarnados dominaram por completo a primeira metade. José Mourinho premiou o bis de Ivanovic diante do Moreirense e deu a titularidade ao croata. Prestiani e Schjelderup regressaram ao onze e Dedic ocupou o lado direito da defesa. Do outro lado, Hugo Oliveira foi forçado a mexer na equipa depois da lesão sofrida por Ibahima Ba (entorse no joelho direito), sendo rendido por Leo Realpe, que teve uma primeira parte para esquecer.

A vantagem das águias começou a ser construída muito perto do quarto de hora, mas já antes Ivanovic tinha deixado o aviso com um golo que acabou anulado por fora de jogo. A valer foi o golo de Schjelderup, na transformação de uma grande penalidade, após falta na área de Leo Realpe sobre Ivanovic – o alerta foi do VAR e confirmado por Gustavo Correia. A formação famalicense sentia muitas dificuldades em construir jogo com a pressão muito eficaz dos benfiquistas. Barreiro e Ríos vigiavam de perto Mathias Amorim e Van de Looi e o meio-campo dos minhotos quase não existiu.

Por isso, o segundo golo do Benfica chegou com naturalidade. Schjelderup fez o que quis da defesa famalicense e entregou o doce a Ríos que, à entrada da área, disparou para o fundo das redes, com o esférico a desviar, ainda, em Leo Realpe. No minuto seguinte, um mau passe do defesa central do Famalicão isolou Ivanovic que, à saída de Carevic, picou a bola por cima, aparecendo Justin de Haas, em cima da linha, a evitar o golo.

Expulsão mudou o jogo

Pouco ou nada mudou na segunda metade, mas a face do jogo iria mudar dez minutos após o reatamento. Otamendi cometeu falta grosseira sobre Mathias Amorim e, alertado pelo VAR, Gustavo Correia cancelou o amarelo e exibiu a cartolina vermelha ao capitão do Benfica. Os famalicenses pegaram no jogo e rapidamente chegaram ao golo. Antes, já Gustavo Sá tinha desperdiçado completamente solto ao segundo poste uma soberana oportunidade após cruzamento de Sorriso.

Acabou por marcar mesmo. Leo Realpe descobriu Mathias de Amorim na direita, endossou-lhe o esférico, o médio puxou para dentro e balançou as redes. A bola ainda desviou em António Silva e enganou Trubin. A turma minhota continuou em cima das águias e acabou por chegar à igualdade por Abubakar. Amorim cruzou desde a direita, o avançado nigeriano antecipou-se a Barrenechea e a Trubin e marcou.

Até ao final da partida, que teve 15 minutos de compensação – diversas paragens para consultar o VAR, várias lesões, incluindo a do árbitro assistente –, o Famalicão dominou e tentou chegar à igualdade. Contudo, os encarnados fecharam a baliza a sete chaves levaram um ponto do Minho. Ainda se gritou golo nos descontos com uma bomba disparada por Rodrigo Pinheiro que esbarrou com estrondo na barra da baliza benfiquista.