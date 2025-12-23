José Mourinho, treinador do Benfica, evitou falar sobre arbitragem após a vitória sobre o Famalicão em casa, por 1-0, em duelo da 15.ª jornada do campeonato nacional, no Estádio da Luz. Isto após o presidente dos minhotos ter dito que se sentiram em Lisboa os efeitos de um «ciclone» nos Açores, em referência ao Santa Clara-Sporting.
Críticas de Miguel Ribeiro
«De metereologia sou fraco. Não vejo a televisão, limito-me a ir ao Iphone, a ver como é que está a temperatura.»
«Não quero comentar o que disse o presidente do Famalicão. As coisas são óbvias.»
«Para mim foi penálti, fácil.»
Notícia sobre adiamento de jogo em janeiro
«Notícia que deste é falsa. Eu digo com toda a honestidade que a notícia é falsa.»
Polémica sobre Santa Clara-Sporting
«O que tenho a ver com o Santa Clara-Sporting? O que aconteceu foi óbvio, ninguém tem dúvidas. Não me apetece ser capa de jornal.»