José Mourinho, treinador do Benfica, evitou falar sobre arbitragem após a vitória sobre o Famalicão em casa, por 1-0, em duelo da 15.ª jornada do campeonato nacional, no Estádio da Luz. Isto após o presidente dos minhotos ter dito que se sentiram em Lisboa os efeitos de um «ciclone» nos Açores, em referência ao Santa Clara-Sporting.

Críticas de Miguel Ribeiro

«De metereologia sou fraco. Não vejo a televisão, limito-me a ir ao Iphone, a ver como é que está a temperatura.»

«Não quero comentar o que disse o presidente do Famalicão. As coisas são óbvias.»

«Para mim foi penálti, fácil.»

Notícia sobre adiamento de jogo em janeiro

«Notícia que deste é falsa. Eu digo com toda a honestidade que a notícia é falsa.»

Polémica sobre Santa Clara-Sporting

«O que tenho a ver com o Santa Clara-Sporting? O que aconteceu foi óbvio, ninguém tem dúvidas. Não me apetece ser capa de jornal.»