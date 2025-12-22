José Mourinho falou à flash da BTV após a vitória do Benfica sobre o Famalicão (1-0).

«Vitória merecida, mas não bela. Não foi uma vitória da beleza do jogo, mas do trabalho, da organização defensiva, do rigor, contra uma equipa que perde pela primeira vez fora de casa para o campeonato. É uma vitória merecida, podíamos ter feito mais golos. O Trubin pouco fez.»

«Não encontrámos a profundidade, as caraterísticas do Pavlidis não são essas. Mas alternou bem com o Barreiro. Fomos uma equipa menos agressiva no ataque. Em jogos idênticos empatámos, mas hoje vencemos. Se não pudemos jogar muito bem, então podemos ser compactos e humildes.»

«Tomás Araújo? Está doente. Ao intervalo já sentia sintomas, as febres já estavam a subir.»