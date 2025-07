O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a transferência, a título definitivo, de Pedro Santos para o Famalicão. O extremo assinou um contrato até 2028 pelos famalicenses.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o FC Famalicão para a cedência, a título definitivo, do atleta Pedro Santos», pode ler-se no comunicado oficial.

Pedro Santos chegou ao Benfica em 2016/17 e foi representando os vários escalões da formação antes de ingressar na equipa B. Em 2018/19 venceu o campeonato nacional de juvenis e em 2021/22 o campeonato de juniores e a Youth League.

Na última temporada, o extremo esteve emprestado ao Moreirense e realizou um total de 25 jogos, apontando uma assistência.

«Tenho expectativas que iremos realizar uma excelente temporada do ponto de vista coletivo. Sinto-me feliz e com o desejo de aproveitar esta oportunidade para me afirmar», disse o jogador aos canais oficiais do Famalicão.

