Declarações de Roger Schmidt, em conferência de imprensa, em antevisão ao jogo Famalicão-Benfica, da primeira jornada da Liga:

«Sentimo-nos preparados para uma época difícil, há sempre muitos competidores para o título e são sempre os mesmos. Vejo muito equilíbrio na nossa equipa, tivemos alguns problemas na época passada, especialmente ao nível dos laterais, mas agora temos o Álvaro [Carreras] e o Niklas [Beste] no lado esquerdo e o Alexander Bah voltou, do lado direito. Isso dá-nos mais coesão e clareza no relvado. Temos o Fredrik Aursnes agora mais ao nível do meio-campo ofensivo, a posição em que ele jogou na primeira época a um nível muito bom. Temos novos jogadores, jogadores jovens que estiveram muito bem na pré-época. Vejo muita energia positiva e muito compromisso com o estilo de jogo, atacante e com muita pressão. Mas isso foi na pré-época, já ninguém pensa nisso.»