Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Famalicão:

«Na primeira parte perdemos algumas oportunidades e não é fácil manter o foco e disciplinado a defender. Nós conseguimos isso e não demos ao adversário hipóteses de marcar. Por isso, estou feliz porque conseguimos marcar e sei que não é fácil jogar a cada três dias.

Cada vitória dá sempre mais confiança. Mas temos de recuperar muito rápido porque temos jogado muitas partidas nas últimas semanas e sei que temos de estar já prontos para o próximo jogo. Acredito que se jogarmos como equipa podemos ganhar jogos difíceis como o de hoje.

[estreia de Draxler] Estou feliz pelo Draxler voltar a jogar. Penso que o último jogo dele foi em Março e não teve pré-temporada, por isso não é fácil para ele aguentar o ritmo. Hoje foram os primeiros 45 minutos dele e agora temos de o ajudar a atingir a melhor forma. Foi o primeiro passo ajudar o Benfica.

[exibições de António Silva e Grimaldo] O António tem 18 anos, mas se o vês em campo não o vês a jogar como se só tivesse 18 anos. Ele fez uma excelente pré-época, é um jogador talentoso e já é profissional e está pronto para estar na equipa principal equipa do Benfica e aguentar a pressão. Está a aproveitar bem as lesões de Morato, Lucas Veríssimo e João Victor. Ele está lá para ajudar a equipa e estou feliz por conseguir ajudar a equipa. Estou feliz com o seu desenvolvimento, mantém sempre a calma e interpreta bem os lances que abordam. Grimaldo fez um bom jogo. Ele tem dado tudo nesta temporada, tem jogado mais e até marcou na terça-feira. Tem feito bem o seu trabalho.

[três substituições de uma assentada] Penso que precisávamos de energia renovada. Estava a ser um jogo difícil e decidimos fazer essas alterações. Pelo meio marcamos o golo, mas para mim não havia razões para não fazer as substituições porque os jogadores que entraram iam manter a tática e estavam mais frescos para chegar ao segundo golo.

[Pensou chegar a esta altura só com vitórias] Não, não pensei que seria possível isso. Mas se preparares cada jogo da melhor forma, estás mais perto de ganhar. Não só com a qualidade dos jogadores, mas também com a mentalidade. Temos de ter sempre o espírito vencedor. Estou feliz por isso, mas já há outro jogo para preparar.