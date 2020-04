O futebolista do Benfica, Rúben Dias, variou do desporto para a música esta quinta-feira, mostrando dotes na guitarra, para acompanhar a companheira e cantora April Ivy num ensaio da sua nova música, Far From Home.

No exterior de casa, onde está em quarentena devido à pandemia da covid-19 que parou o futebol em Portugal, o internacional português deu timbre à voz da artista portuguesa de 20 anos.

No final, a própria mostrou satisfação com o resultado, com um sorriso e uma palma positiva ao defesa do Benfica.