A FIGURA: Álvaro Carreras

Hello? Ruben Amorim? O Benfica contratou Carreras ao Manchester United, mas, como se sabe, os red devils ainda têm uma opção de recompra. Tal como tem vindo a ser seu apanágio, o espanhol voltou a fazer um grande jogo, culminado com um golo. É, aliás, a segunda vez que marca ao Farense – já no ano passado, o tinha feito. Na parte defensiva, esteve também sempre muito certinho. Com as boas prestações, Amorim estará, de certeza, atento a Carreras e a um possível regresso a Old Traford.

O MOMENTO: Pavlidis garantiu o mais importante para o Benfica (54m)

Os encarnados começaram a perder, chegaram ao empate ainda na primeira parte, mas o golo da remontada só surgiu já no segundo tempo. Pavlidis, cuja falta de eficácia tem sido criticada pelos adeptos do Benfica, faturou dentro da área e deu uma vitória muito difícil aos encarnados.

OUTROS DESTAQUES

Akturkoglu: mais um jogo, mais uma boa exibição do turco. Não restam dúvidas de que foi a melhor contratação do Benfica para esta temporada. Foi dele a assistência para o golo de Carreras – depois de um bom trabalho a tirar dois adversários da frente – e ainda esteve envolvido, em conjunto com Di María, no golo de Pavlidis. É craque.

Pavlidis: marcou o terceiro golo na I Liga e deu continuidade ao bis, a meio da semana, frente ao Santa Clara para a Taça da Liga. Apesar de não ter feito uma grande exibição, o grego fez o mais importante: marcou e deu a vitória ao Benfica. Pode ser um bom presságio para a restante temporada

Dario Poveda: foi o melhor do Farense (com menções honrosas para Paulo Victor e Cláudio Falcão). O espanhol estreou-se a marcar pelos algarvios e até podia ter bisado já na segunda parte. Depois de recuperar bem uma bola a Otamendi, Poveda teve o golo nos pés, mas sucumbiu perante Trubin. Nada que manche, ainda assim, a boa prestação.