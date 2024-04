A FIGURA: Carreras

A falta de um lateral esquerdo foi uma das debilidades apontadas pelos adeptos ao Benfica ao longo de toda a época. Por lá passou Morato, Aursnes e… Carreras que foi contratado no mercado de Inverno com promessas de assumir a posição. O espanhol nunca se impôs, mas hoje mostrou que talvez fosse mesmo a hipótese mais válida. O lateral estreou-se a marcar pelo Benfica e fez um jogo muito competente.

O MOMENTO: Carreras para a tranquilidade (68m)

O Benfica mantinha a vantagem mínima, conquistada ainda na primeira parte. O Farense não ameaçava por aí além, mas, no futebol, conhecemos bem o quão enganadora pode ser uma vantagem de apenas um golo. Daí que o terceiro tento dos encarnados, apontado por Álvaro Carreras, a meio da segunda parte, tenha dado a tranquilidade de que o Benfica precisava.

OUTROS DESTAQUES:

Kokçu:

Somou o segundo jogo consecutivo a marcar no campeonato. O médio turco, que tem sido alvo de muitas críticas e que até deu uma entrevista polémica a criticar a posição onde o treinador o estava a colocar, tem jogado mais avançado no terreno, praticamente a número 10. A melhoria de rendimento será mera coincidência?

Arthur Cabral:

Que grande golo do avançado brasileiro! E nem é o primeiro que Arthur Cabral marca de calcanhar (lembra-se do golo em Salzburgo que garantiu ao Benfica o 3º lugar na fase de grupos da Champions?). Podia ter bisado, ainda na primeira parte, mas o remate potente foi ao poste. Nota positiva para Cabral.

Bah:

Não marcou, mas deixou a sua marca no jogo com duas assistências: para o primeiro e segundo golos do Benfica. Em ambos, fez bons cruzamentos, concluídos por Kokçu e Arthur Cabral, respetivamente.

Belloumi:

Mais um grande jogo do jovem argelino. Além do golo – e que golo! – foi sempre o elemento mais desequilibrador do ataque do Farense, dando várias dores de cabeça à defesa encarnada. Não há dúvidas de que é um dos maiores ativos dos algarvios, espreitando outros voos.