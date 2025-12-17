Declarações de José Mourinho, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, após a vitória por 0-2 frente ao Farense, nos oitavos de final da Taça de Portugal, disputados esta quarta-feira, 17 de Dezembro, em Faro.

[Em relação à lesão do Samuel Soares?]

É uma situação muscular, por estiramento numa bola que ele jogou longa. Eu tive medo de ter de queimar um segundo slot de substituições no início da segunda parte. As lesões do Sudakov e do Barreiro é que são dois contactos “agressivos” – para ser simpático no vocabulário. O doutor diz-me que há possibilidades de ambos jogarem na segunda-feira, mas temos ali um limite.

[Otamendi voltou a falhar um penálti. O porquê de ser ele a bater?]

É uma escolha nossa. É um jogador que tem apetência para marcar. Ele próprio agora, no final do jogo, disse que, se eu quisesse que ele continuasse a marcar, ele continuaria, mas também podia dar a oportunidade a outro.

Falhámos o penálti, mas continuámos a querer, a dominar. Temos tido algumas lesões mas felizmente – ou infelizmente – lesões por contacto agressivo, mas a equipa está com uma boa saúde física e mental.

Estes jogos deixam-me sempre receoso com a maneira como os jogadores os encaram, mas eles foram fantásticos. Foi uma boa, sólida e confortável vitória que me deixa satisfeito.