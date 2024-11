Bruno Lage assumiu que o Farense não vai ser o único adversário que o Benfica vai ter de superar neste sábado quando entrar em campo no Estádio Algarve. Os encarnados também terão pela frente o desafio de lidar com o desgaste acumulado numa altura de grande densidade competitiva e de jogos realizados a cada três dias.

«A dificuldade vem por aí, principalmente por ser um adversário que tem crescido. Mesmo anteriormente ao Tozé Marreco, já tinha visto um ou outro jogo, por exemplo com o FC Porto fora, em que teve uma boa prestação. Nos últimos jogos essas boas prestações têm surgido e a dificuldade vem daí e pelo facto de estarmos a competir de dois em dois dias», projetou o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao duelo a contar para a 10.ª jornada da Liga.

«Perspetivamos um jogo difícil, mas partimos com a ambição de sempre. Para nós, é uma final. Sabemos que é muito importante conquistarmos os três pontos e é dessa forma que vamos encarar este jogo: esperando as dificuldades do adversário e pelo facto de estarmos a competir de dois em dois dias», insistiu.

Nesse sentido, o treinador dos encarnados realçou a importância de ter à disposição um plantel vasto e soluções prontas para dar o contributo quando for necessário. «O trabalho que estamos a fazer com a equipa não estamos a fazê-lo com apenas 11 jogadores. (...) É um facto que uns têm jogado mais do que outros, mas os jogadores têm jogado menos também têm treinado e estão também a perceber e a trabalhar as nossas ideias. (...) É decidir para cada momento, e o próximo é o jogo com o Farense, qual é o melhor onze. Temos a felicidade de trabalhar com grandes jogadores que percebem facilmente as nossas ideias e depois é ir à procura da dinâmica que queremos para cada jogo. Essa é a nossa maneira de ver o jogo e o momento, por isso nada vai mudar nas nossas ideias: é perceber o melhor onze e a melhor estratégia para o jogo de amanhã [sábado].»

Depois do jogo com Farense, o Benfica terá pela frente dois adversário de peso num espaço de quatro dias: o Bayern Munique para a Liga dos Campeões (dia 6) e o FC Porto, a 10 na Luz, num clássico que antecede a paragem para as seleções.

«Como se preparam mentalmente os jogadores quando o próximo jogo da Liga é com o FC Porto e vem aí também um jogo com o Bayern Munique?»

«É tentar não fazer aquilo que você [jornalista] fez, que é dizer que o próximo jogo é com o FC Porto» respondeu, com um sorriso, Bruno Lage. «E é estar bem vincado nos jogadores que o próximo jogo é com o Farense. O nosso assunto do momento é o Sporting Clube Farense», concluiu.