A FIGURA: Richard Ríos

Pelo golo, pela consistência dos últimos tempos, pelo que tem crescido, Richard Ríos merece a distinção de figura do jogo. Chegou com aura de craque, as primeiras partidas não lhe correram de feição – em parte devido às expetativas – mas hoje não dúvidas de que este médio, ex-Palmeiras, veio para acrescentar. O grande golo que marca na noite desta quarta-feira, num remate de primeira, é exemplo disso. Mas há mais: tem um toque de bola que não engana e, na partida frente ao Farense, praticamente não falhou um passe. (Mais) uma boa partida de Ríos.

O MOMENTO: Ivanovic rima com tranquilidade (56m)

Nunca o Benfica teve a eliminatória tremida, mas convenhamos que estar a vencer por dois é melhor do que apenas por um. Os encarnados alcançaram a tranquilidade ao minuto 56 quando Ivanovic dilatou a vantagem que o Benfica tinha construído ainda na primeira parte.

OUTROS DESTAQUES:

Manu Silva:

O jogo de hoje marcou o regresso de Manu Silva à titularidade no Benfica, depois de um longo calvário motivado por uma lesão grave. O antigo jogador do Vitória de Guimarães tem de estar contente com a exibição: em primeiro lugar, aguentou os 90 minutos em campo, o que, em termos físicos, é um excelente indicador; em segundo porque, não tendo feito uma exibição de encher o olho, também não passou ao lado do jogo.

Ivanovic:

Titular no lugar de Pavlidis, melhor marcador do campeonato e uma das estrelas do Benfica, Ivanovic sabia que tinha de mostrar serviço. Na verdade, o ponta de lança croata até tem vindo em crescendo e marcou na visita ao Farense, num golo em que apareceu no lugar certo à hora certa. Talvez até poderia ter bisado se o tivessem chamado a bater o penálti que Otamendi falhou na primeira parte.

Daniel Banjaqui:

Mourinho já abordou o tema: o Benfica teve vários jogadores campeões do mundo de sub-17 por Portugal, ainda recentemente, mas agora é preciso dar o próximo passo: dar-lhes oportunidades para continuar a crescer. Apostar neles. O treinador já o fez com José Neto e fê-lo hoje com Daniel Banjaqui que, aos 17 anos, se estreou pela equipa principal do Benfica. Uma noite que jamais esquecerá.

Rafael Teixeira:

Talvez tenha sido o melhor do Farense, numa noite em que os algarvios pouca iniciativa de ataque tiveram. Rafael Teixeira acabou por ser um dos elementos que ainda tentou desiquilibrar alguma coisa, ligando setores e expandindo a sua influência no meio-campo. Parece ser bom jogador.