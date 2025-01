A FIGURA: Schjelderup

Está num excelente momento de forma. Depois do bom jogo frente ao Sporting – em que marcou um golo, mas acabou substituído - , Schjelderup voltou hoje a exibir-se a grande nível em Faro. Foi dos pés dele que saiu o primeiro golo do Benfica que deu o mote para aquela remontada épica, em seis minutos. Com Di Maria lesionado, é expectável que ganhe (ainda) mais preponderância nas hostes encarnadas.

--

O MOMENTO: Arthur Cabral e o confirmar da remontada (58m)

O Benfica tinha acabado de conseguir o empate há um minuto. O jogo parecia relançado e, de repente, num grande passe de Carreras, Arthur Cabral apareceu desmarcado para colocar os encarnados em vantagem. Num ápice, a equipa de Bruno Lage conseguiu a reviravolta que seria ainda confirmada com mais um golo de Bah. Curiosidade ainda para Cabral que, na época passada, também tinha marcado no São Luís, no jogo entre Farense e Benfica, mas para o campeonato.

--

OUTROS DESTAQUES:

Di Maria:

Como é seu apanágio, estava a ser um dos melhores do Benfica. Toda a manobra ofensiva dos encarnados passava por ele: ora vindo buscar a bola à direita, ora à esquerda, ora ao meio. A magia continua toda lá; a capacidade física, aos 36 anos, é que já não – como é expectável. O extremo argentino tem feito jogo atrás de jogo e hoje ressentiu-se, saindo lesionado ainda na primeira parte.

Arthur Cabral:

Marcou o segundo golo do Benfica, num jogo em que esteve apagado, principalmente na primeira parte. Ainda assim, teve instinto matador, ao minuto 58, quando se viu perante Ricardo Velho. Num grande remate cruzado, deu ao Benfica o que ainda não tinha tido: a vantagem no encontro.

Tomané:

Num jogo em que o Farense esteve essencialmente remetido à defesa, Tomané lutou muito na frente de ataque dos algarvios, protagonizando bons duelos com Otamendi. Marcou, ao minuto 7, saltando mais alto do que a defesa do Benfica, após um canto.