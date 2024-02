O FC Dallas e o Benfica assinaram uma parceria que terá como objetivo partilhar conhecimento, ajudar a desenvolver o futebol jovem e ampliar a presença do emblema português do outro lado do Atlântico.

«Ter uma parceria com um clube que partilha do nosso compromisso e que tem o legado e o talento que o Benfica tem permite-nos continuar a criar oportunidades incríveis para os atletas», afirmou Dan Hunt, presidente da equipa que recentemente contratou Petar Musa aos encarnados, naquela que foi a aquisição mais cara da história do FC Dallas.

«Os Estados Unidos são um mercado estratégico para a estratégia de crescimento do Benfica», reconheceu Manuel de Brito, vice-presidente das águias, citado no site do FC Dallas. «O futebol tem tido um rápido crescimento entre os jovens nos Estados Unidos e o Benfica tem estado ativamente em busca de oportunidades nos últimos dois anos. Acreditamos que esta parceria vai ajudar-nos a aumentar a nossa presença nos Estados Unidos. O FC Dallas está na vanguarda das academias de futebol jovem na América, com numerosos antigos jogadores da sua academia a estarem nas seleções dos Estados Unidos México e Canadá. (...) Acreditamos que esta parceria vai ser um sucesso», acrescentou.

A colaboração entre Benfica e FC Dallas permitirá partilhar metodologias de treino e conhecimento.

O presidente do clube norte-americano referiu-se à assinatura do protocolo como «um dia muito importante» e um grande momento para o FC Dallas, tendo confessado que começou a seguir o Benfica por influência dos pais, grandes admiradores de Eusébio.