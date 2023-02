Entramos neles, andamos à volta deles, mas raramente vemos a sua beleza como aqui. O Maisfutebol reuniu algumas das melhores imagens de alguns estádios portugueses. Luz, Alvalade, Dragão, Braga, Guimarães, mas também Barcelos, Arouca, Vizela e uma Vila do Conde com o seu Estádio dos Arcos. A beleza do Funchal com os Barreiros logo ali.

São várias fotos tiradas ao longo de vários anos (algumas remontam à construção para o Euro 2004) o que também permite perceber alguma da evolução dos recintos. Venha daí nesta viagem incrivelmente bela.

