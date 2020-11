Augustín Marchesín e Nicolás Otamendi integram a mais recente convocatória da seleção argentina para o duplo compromisso com o Paraguai e o Perú.

O guarda-redes do FC Porto está de regresso às opções de Lionel Scaloni, depois de ter falhado os dois últimos jogos por lesão. Já o defesa do Benfica mantém a confiança do selecionador das pampas.

Na lista, destaque ainda para a presença de Nehuén Pérez, antigo jogador do Famalicão, e Marcos Acuña, ex-médio do Sporting.

A Argentina defronta o Paraguai na madrugada do próximo dia 13 de novembro e o Perú cinco dias depois, em jogos a contar para a qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

Os convocados «europeus» de Scaloni:

Guarda-redes: Emiliano Martínez e Augustín Marchesín;

Defesas: Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Lucas Martínez Quarta e Tagliafico;

Médios: Rodrigo De Paul, Acuña, Nicolás Domínguez, Roberto Pereyra, Alejandro «Papu» Gómez, Di María, Lucas Ocampos, Exequiel Palacios, Lo Celso e Guido Rodríguez;

Avançados: Lucas Alario, Lionel Messi, Dybala, Joaquín Correa, Nicolás González e Lautaro Martínez.