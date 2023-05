A Autoridade Tributária está a realizar buscas no FC Porto, no Benfica e no Sporting, confirmou a CNN Portugal.

As buscas estão a ser acompanhadas por elementos da GNR e têm por base a operação Fora de Jogo, que visa transferências e contratos de jogadores, que as autoridades admitem podem ter sido simulados, envolvendo representantes de futebolistas.

Esta é a segunda vez que são feitas buscas no âmbito da operação Fora de Jogo, pois já em 2020 houve a constituição de 47 arguidos e em 2021 um envolvimento grande de elementos policiais junto de vários clubes, entre os quais os ditos três grandes, mais o Sp. Braga e o Vitória de Guimarães.

Refira-se que também há jogadores que estão constituidos arguidos. É o caso de Jonas, ex-avançado do Benfica, ou de Éder, herói de Portugal no Euro 2016. este suspeito de fraude fiscal.

Jorge Mendes e Deco, empresários de jogadores, também tinham sido visados.