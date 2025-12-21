Basquetebol: Benfica volta a atropelar FC Porto e conquista Supertaça
Tetracampeões nacionais selam a primeira conquista da época após eliminação da Taça de Portugal
Tetracampeões nacionais selam a primeira conquista da época após eliminação da Taça de Portugal
O Benfica conquistou a 16.ª Supertaça de basquetebol neste domingo, em Coimbra – cidade natal do treinador Norberto Alves e do poste Daniel Relvão – ao vencer o FC Porto por 91-65 (31-18, 15-18, 22-12 e 23-17). Ainda que o duelo não tenha sido tão vistoso quando o clássico na Liga, em novembro, os tetracampeões nacionais nunca deixaram a mó de cima e utilizaram a profundidade como trunfo.
O FC Porto iniciou a final com Javian Davis, Dunn, Voytso, Washpun e Hudson, enquanto o Benfica apostou em Broussard, Justice Sueing, Crandall, Dziewa e Romdhane.
Recorde o desenrolar do 114.º capítulo deste clássico, que culminou na vitória 65 do Benfica.
Perante o olhar atento de Rui Costa e mais de 1600 adeptos, os pupilos de Norberto Alves agarraram a vantagem nos primeiros segundos, à boleia de Justice Sueing e de Betinho Gomes, de 40 anos. No FC Porto, a estreia de Tanner Omlid na época foi escassa para conter o ímpeto das águias. Por isso, a quarto inaugural encerrou em 31-18.
Até ao intervalo, apenas Jhonathan Andrade não acumulou minutos no Benfica, o que espelhou a profundidade no banco de Norberto Alves e a importância desse dado para gerir o ritmo. Dentro de campo, as águias continuaram mais eficazes no ataque e mais organizadas atrás, obrigando os rivais a precipitarem decisões e a acumularem faltas.
Aquando a pausa, o marcador registava 46-36, após um parcial favorável ao FC Porto (18-15). Na estatística individual, Justice Sueing era o destaque no Benfica, com 12 pontos e 10 ressaltos. No FC Porto, Dunn era o melhor, com 14 pontos. Coletivamente, as águias registavam mais ressaltos (26-24), assistências (7-5), roubos de bola (2-1) e pontos a partir do banco (17-6).
Consulte a galeria associada para conhecer os melhores registos da 40.ª Supertaça de basquetebol.
Na segunda parte, o Benfica continuou implacável e tranquilo, até porque o FC Porto ficou manietado por faltas. Assim, o terceiro quarto terminou em 68-48 (22-12) e o derradeiro parcial foi de 23-17, com a buzina a soar com 91-65 no resultado.
Neste domingo, Justice Sueing foi o amuleto do Benfica, com 19 pontos e 15 ressaltos. Destaque também para as prestações de Betinho Gomes (16 pontos) e Broussard (12 pontos). No FC Porto, Dunn (19 pontos) foi o mais inconformado.
Coletivamente, os comandados de Norberto Alves totalizaram mais ressaltos (48-39), assistências (13-10), roubos de bola (5-4) e pontos a partir do banco (34-22). E assim surgiu a primeira conquista do Benfica na época, uma semana após a surpreendente eliminação na Taça de Portugal, na receção ao Sp. Braga.
No regresso ao campeonato – prova que o Benfica lidera igualado com o Sporting, mas com uma jornada em atraso – as águias visitam o Sp. Braga (7.º), no domingo (11h). Por sua vez, o FC Porto ocupa o 8.º posto – com uma jornada em atraso – e visita o Galitos Barreiro (12.º e último), no sábado (15h).