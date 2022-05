O Benfica vai fazer chegar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol uma queixa contra Otávio, Fábio Cardoso, Wilson Manafá e Diogo Costa, jogadores do FC Porto, devido a cânticos insultuosos dirigidos ao clube encarnado durante as celebrações do título dos dragões. A informação, inicialmente avançada pelo jornal Record, foi também confirmada pelo Maisfutebol.

Caberá depois ao Conselho de Disciplina a eventual abertura de um processo.

O artigo 158.º do Regulamento Disciplinar da Liga, relativo a injúrias e ofensas à reputação, admite a suspensão de um a quatro jogos «no caso de expressões dirigidas contra pessoas singulares ou coletivas, ou respetivos órgãos, integrados na FPF ou na Liga Portugal, individualmente ou por representação orgânica, em virtude do exercício das suas funções».