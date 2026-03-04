Más notícias para o Benfica: Fredrik Aursnes tem uma lesão muscular na coxa esquerda e deve parar no mínimo três semanas, de acordo com o que o Maisfutebol apurou.

O norueguês vai falhar, por isso mesmo, o clássico do próximo domingo, no Estádio da Luz, frente ao FC Porto, mas também os jogos com o Arouca e com o V. Guimarães, logo a seguir.

Trata-se de uma baixa de peso para Mourinho, de um jogador que tem sido sempre titular e já conta com mais de 3.000 minutos jogados está temporada. Com a agravante do clássico de domingo ser fundamental para o Benfica, que tem de vencer o rival para poder continuar a sonhar com o título.

Para além de falhar os três jogos até à pausa internacional, Aursnes tem ainda em dúvida o regresso à seleção noruguesa, numa altura em que já mostrou disponibilidade para isso.

A pausa para jogos das seleções, porém, calha muito em cima da data de regresso do jogador após debelar a lesão, pelo que é de questionar se será convocado.