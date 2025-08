A conquista da Supertaça no Estádio Algarve permitiu ao Benfica conquistar o 86.º título oficial, 87.º título pelas contas do clube da Luz, igualando ou ultrapassando o FC Porto como recordista de troféus seniores no futebol português, consoante a interpretação.

Importa explicar que a contabilização dos títulos é um debate que se arrasta há largos anos, devido às diferentes interpretações dos dois clubes.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) classifica as duas primeiras edições da Supertaça como «oficiosas», apesar de integrar os vencedores na lista. A primeira, em 1979, foi conquistada pelo Boavista, enquanto o Benfica venceu a prova no ano seguinte.

O Benfica inclui este troféu no palmarés. Desta forma, segundo as contas das águias, o emblema da Luz é recordista de troféus, enquanto as contas de troféus reconhecidos como oficiais apontam que os dois clubes estão em igualdade de títulos.

Os encarnados também ostentam a conquista da Taça Latina, em 1950, mas a prova não é reconhecida pela FIFA.

De referir que, nesta contabilidade, o FC Porto tem sete conquistas internacionais, nomeadamente dois títulos de campeão europeu (vitória na Taça dos Campeões de 1986/87 e na Liga dos Campeões de 2003/04), e ainda uma vitória na Taça UEFA, outra na Liga Europa, duas na Taça Intercontinental e uma na Supertaça Europeia. O Benfica tem os dois títulos europeus (1960/61 e 1961/62), para além da referida Taça Latina.

Benfica e FC Porto seguem, por isso, numa luta vincada, enquanto o Sporting surge no terceiro lugar, com apenas 57 títulos.

A contagem de títulos de Benfica, FC Porto e Sporting:

Benfica FC Porto Sporting Taça / Liga dos Campeões 2 2 0 Taça das Taças 0 0 1 Liga Europa 0 2 0 Taça Intercontinental 0 2 0 Supertaça Europeia 0 1 0 Liga 38 30 21 Taça de Portugal 26 20 18 Campeonato de Portugal 3 4 4 Taça da Liga 8 1 4 Supertaça 10* 24 9 Total 87* 86 57

*A Supertaça de 1980 conquistada pelo Benfica é considerada «oficiosa» pela FPF.