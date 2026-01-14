O Benfica denunciou, na noite desta quarta-feira, o tratamento aplicado aos adeptos no Estádio do Dragão. Em comunicado, as águias garantem que os procedimentos utilizados pelo corpo de segurança do FC Porto não constam de «qualquer regulamento», tendo como único propósito humilhar. Por isso, o emblema da Luz vai avançar para queixa formal junto da FPF.

«O Sport Lisboa e Benfica vai apresentar uma queixa formal à Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do tratamento vergonhoso a que foram sujeitos os seus adeptos no acesso ao Estádio do Dragão. Os adeptos do Benfica foram obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado, num procedimento que não se encontra previsto em qualquer regulamento e que teve como único propósito a humilhação dos benfiquistas, entre os quais se encontravam várias pessoas de idade avançada.»

«Em consequência destes atrasos deliberados, muitos adeptos só conseguiram aceder aos seus lugares já com a segunda parte em curso. Trata-se de um comportamento absolutamente inaceitável por parte dos responsáveis de segurança do Futebol Clube do Porto, que, infelizmente, se tem tornado prática reiterada sempre que o Sport Lisboa e Benfica disputa jogos neste estádio.»