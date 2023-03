O Benfica é atualmente o quarto melhor clube do mundo, de acordo com a IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol.

Os encarnados sobem do sétimo para o quarto lugar, com 247 pontos, numa lista que é liderada pelo Flamengo, orientado pelo treinador luso Vítor Pereira.

No top10 está também presente o FC Porto: os dragões ascendem uma posição, para a sétima, com 228 pontos.

Face aos restantes clubes portugueses que estão presentes nesta lista da IFFHS, o Sp. Braga é 34.º classificado (172 pontos), o Sporting é 41.º (168 pontos), o Vitória de Guimarães surge em 179.º lugar (89,25 pontos) e o Famalicão está em 272.º, com 70 pontos.

Veja na galeria acima associada quem são os dez melhores clubes do mundo para a IFFHS.