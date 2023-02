O Benfica voltou a ser o rei do mercado neste mês de janeiro, o que não é propriamente uma novidade: há mais de duas décadas que o faz. Ou dito de outra forma: ninguém nestes 23 anos do século XXI, segundo os dados divulgados pelo Transfermarkt, fez tanto dinheiro em vendas no mercado de inverno como a SAD encarnada.

O que aconteceu esta época foi só mais um exemplo disso, portanto.

Ora esta época, recorde-se, a SAD encarnada realizou 127,8 milhões de euros em vendas de jogadores, o que foi em grande parte conseguido pela transferência de Enzo Fernández para o Chelsea, por 121 milhões. Para além disso, com Tomás Tavares, Diogo Gonçalves e Gil Dias foram garantidos mais seis milhões de euros.

Este valor superior a 127 milhões de euros ultrapassa largamente o que foi ganho pelo PSV, que ficou no segundo lugar desta tabela. O clube neerlandês fez 81 milhões em transferências, tendo para isso vendido as estrelas Cody Gakpo (42 milhões) e Madueke (35 milhões), para o Liverpool e Chelsea, respetivamente.

O último lugar do pódio é ocupado pelo Shakhtar Donetsk, que vendeu o extremo Mykhaylo Mudryk, de 22 anos, ao Chelsea por 70 milhões de euros. Na lista dos dez clubes que mais dinheiro somaram neste mercado de inverno há ainda lugar para o Sp. Braga, que surge no sétimo lugar, com 32 milhões de receita, conseguidos com a venda de Vitinha ao Marselha.

Refira-se, por fim, que nesta lista não surge o Sporting porque a transferência de Pedro Porro rendeu para já apenas cinco milhões de euros, de custo do empréstimo ao Tottenham. No contrato de cedência há uma cláusula de compra fixada em 40 milhões, e que pode ser acionada por qualquer dos clubes, mas esse dinheiro só será contabilizado no verão.

Os clubes que fizeram mais dinheiro neste mercado de inverno

--------------------------------

Neste século ninguém fez tanto dinheiro em janeiro como o Benfica

A receita conseguida neste mês de janeiro veio reafirmar o Benfica como clube que mais dinheiro ganha com transferências neste século. Desde 2000, a SAD encarnada encaixou um total de 374 milhões de euros, batendo o Chelsea por vinte milhões de euros: o clube inglês realizou 354 milhões com vendas no século XXI.

Vale a pena lembrar que, no mercado de inverno, o Benfica já vendeu, para além de Enzo Fernández (121 milhões), jogadores como Gonçalo Guedes para o PSG (30 milhões), Nemanja Matic para o Chelsea (25 milhões), Enzo Pérez para o Valencia (25 milhões), Raul de Tomás para o Espanhol (22,5 milhões), Talisca para o Guangzhou (19 milhões), Hélder Costa para o Wolverhampton (15 milhões) e Bernardo Silva para o Mónaco (15 milhões).

No segundo lugar deste ranking do século XXI surge o Chelsea, como já se disse, que em janeiro vendeu, por exemplo, Diego Costa ao At. Madrid (60 milhões), Óscar ao Shangai SPIG (60 milhões) e Ramires ao Jiangsu Suning (28 milhões).

O Liverpool surge no terceiro posto, com vendas de 306 milhões, o que inclui a transferência de Philippe Coutinho para o Barcelona (136 milhões), Fernando Torres para o Chelsea (58 milhões) e Dominic Solanke para o Bournemouth (21 milhões).

Refira-se, de resto, que o FC Porto surge no 31º lugar, com um total de vendas em janeiro no século XXI de 123,5 milhões de euros, enquanto o Sporting aparece no 43º posto, com vendas que totalizam 105,7 milhões. Já o Sp. Braga vem pouco depois, na 48ª posição, com vendas no valor de 96,4 milhões de euros.

Os clubes que ganharam mais dinheiro no mercado de inverno este século

-------------------------------

Benfica e FC Porto continuam a ser dos clubes que mais ganham no mercado

Alargando a análise a todas as transferências, e não apenas ao mercado de inverno, percebe-se que Benfica e FC Porto estão no pelotão da frente dos clubes que mais dinheiro fazem em vendas de atletas.

A SAD encarnada ocupa a segunda posição, com um total de 1,57 mil milhões de euros garantidos neste século XXI. Ligeiramente atrás da Juventus, que lidera o ranking com 1,60 mil milhões de euros.

Já o FC Porto surge no sexto lugar, tendo recebido 1,36 mil milhões de euros em vendas de jogadores desde o ano 2000. Entre Benfica e FC Porto, surgem Chelsea, Mónaco e Real Madrid, em terceiro, quarto e quinto, respetivamente, todos com vendas que contabilizam um valor total acima dos 1,40 mil milhões de euros.

Relativamente a outros clubes portugueses, refira-se que o Sporting surge muito distante de Benfica e FC Porto, na 24ª posição, um pouco acima de Manchester United e abaixo do Milan, com um total de 769,5 milhões garantidos. Já o Sp. Braga é o quarto clube português no ranking, surgindo no 64º posto, com um total de 367 milhões ganhos.

Os clubes que ganharam mais dinheiro com vendas nos mercados de verão e inverno neste século

----------------------------------

Uma loucura de mês para o Chelsea

O Chelsea foi o terceiro clube que mais dinheiro fez com vendas neste século, mas também foi o que mais gastou. O clube londrino, aliás, desembolsou em compras praticamente o dobro do que fez em vendas: ganhou 1,41 mil milhões e gastou ligeiramente acima de três mil milhões de euros para se reforçar.

Aliás, basta olhar para este mercado para ver a loucura em que se transformou o Chelsea neste século XXI. Neste mês de janeiro, gastou 329,5 milhões de euros, em jogadores como Enzo Fernández (121 milhões), Mykhaylo Mudryk (70 milhões), Benoit Badiashile (38 milhões), Madueke (35 milhões), Malo Gosto (30 milhões), Andrey Santos (12 milhões) e até no empréstimo de João Félix (11 milhões).

Uma enorme loucura, ou não significasse isto que o clube londrino é responsável por cinco das oito maiores transferências deste mercado de inverno, todas com valores acima de 30 milhões, como se pode ver no quadro que se segue.

As vinte maiores transferências deste mercado de inverno

--------------------------------

Inglaterra continua a golear o resto do mundo na capacidade de investir

A partir do que se disse atrás, é fácil perceber que o Chelsea tenha despendido sozinho mais dinheiro neste mês de janeiro do que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo clubes mais gastadores todos juntos.

Outra conclusão que salta à vista ao olhar para os números das transferências deste mercado é que Inglaterra continua a ser um caso à parte no futebol mundial: nenhum outro campeonato chega perto em poder de investimento em jogadores.

Aliás, nove dos dez clubes que mais gastaram neste mês de janeiro são ingleses. Apenas o Marselha consegue meter-se no meio, muito por causa dos 32 milhões de euros investidos no português Vitinha, do Sp. Braga.

Curiosamente, quatro dos clubes mais gastadores neste mercado ocupam nesta altura as seis últimas posições na Liga Inglesa e lutam por fugir à desproporção: Southampton, Bournemouth, Leeds e Wolverhampton.

Os quinze clubes que mais gastaram neste mercado de inverno

O Chelsea, sim, e quem são os outros clubes mais gastadores do séc. XXI?

Ora pelo que se disse atrás, não chega a ser surpreendente que o Chelsea seja o clube que mais dinheiro gastou em contratações no século XXI. O que sim, surpreende, é que o clube londrino tenha investido ao longo dos últimos 23 anos mais 500 milhões do que o segundo clube mais gastador deste século, que é o também milionário Manchester City.

O Chelsea contratou, de acordo com o Transfermarkt, jogadores num total de 3,05 mil milhões de euros, enquanto o Manchester City contratou jogadores que custaram no total 2,5 mil milhões. No terceiro lugar, curiosamente, surge um clube o Barcelona, que desde o ano 2000 já desembolsou um total de 2,4 mil milhões de euros em contratações.

Juventus e Real Madrid fecham o top-5, enquanto o PSG surge no sétimo lugar, com gastos totais de 1,84 mil milhões de euros. O que acaba por se explicar com o facto de só em 2013 se ter tornado um clube milionário, após ser adquirido pela família real do Qatar.

Numa prova de que o dinheiro não é tudo na vida, e mais importante do que ter muito é saber gastar-lo bem, o Bayern Munique, um gigante que ganha sempre na Alemanha e é um eterno candidato a ganhar também tudo na Europa, surge apenas na 15ª posição deste ranking dos clubes mais gastadores. Atrás de emblemas bem inferiores como a Roma, o Tottenham ou o At. Madrid.

Os clubes que gastaram mais dinheiro em compras nos mercados de verão e inverno neste século

------------------------------

Três 'portugueses' entre as quinze maiores transferências de janeiro

Olhando para as transferências mais caras de janeiro desde o ano 2000, saltam à vista três negócios de clubes portugueses. Curiosamente um do Benfica, um do Sporting e um do FC Porto.

A SAD encarnada vendeu este ano Enzo Fernández para o Chelsea por 121 milhões, o que se constitui como o segundo maior negócio de janeiro de sempre, só atrás de Philippe Coutinho, que em 2017-18 trocou o Liverpool pelo Barcelona a troco de 135 milhões de euros.

Bruno Fernandes, que em 2019-20 trocou o Sporting pelo Manchester United a troco de 63 milhões de euros, surge na nona posição de ranking, enquanto Luis Diáz, que em 2021-22 deixou o FC Porto para se mudar para o Liverpool por 47 milhões de euros, surge no 15º lugar de ranking.

De resto, destaque para o facto de 13 das 15 maiores transferências de janeiro terem envolvido pelo menos um clube inglês (como vendedor ou como comprador) e destaque também para o facto de 2017-18 ter tido cinco destas quinze maiores transferências de inverno: Philippe Coutinho, Virgil Van Dijk, Aymeric Laporte, Aubameyang e Diego Costa.

----------------------------

Liga Inglesa bateu este mês de janeiro todos os recordes de investimento

Vale a pena por fim olhar para o que tem sido a evolução do mercado de janeiro ao longo dos anos. Ora neste século nunca um campeonato gastou tanto dinheiro como fez a Liga Inglesa neste último mês de janeiro. O somatório do investimento de todos os clubes em reforços atinge a astronómica marca de 829 milhões de euros, o que é um recorde.

Inglaterra, de resto, ocupa sete das dez primeiras posições dos campeonatos mais gastadores por mercado, dando apenas hipótese à intromissão da Liga Chinesa (por duas vezes) e à Liga Espanhola (num ano).

Por outro lado, no que diz respeito aos ganhos, o equilíbrio é bem maior, sendo que a Liga Portuguesa surge neste ranking uma vez entre as melhores. Foi precisamente esta época, em que no mês de janeiro somou 167 milhões de euros, o que lhe permite entrar para o quinto lugar do ranking.

Curiosamente, a Liga Portuguesa nem foi o campeonato que encaixou mais receita no mercado de inverno desta época. Essa distinção pertence à Liga Francesa, que ganhou 199 milhões e entra por isso no quarto lugar. Num sinal de que o último mês de janeiro foi verdadeiramente louco, mesmo em comparação com outros anos.

Os dez campeonatos que gastaram e ganharam mais dinheiro no mercado de inverno