Há 1h e 3min
Benfica-FC Porto, 2-2 (resultado final)
Dragão chegou ao intervalo a vencer por 2-0, Benfica recuperou na segunda parte
Benfica e FC Porto empataram a dois golos no Clássico que marca a 25.ª jornada da Liga. Se os dragões se adiantaram por Froholdt (10 minutos) e Pietuszewski (40 minutos), as águias dominaram a segunda parte e restabeleceram a igualdade por Schjelderup (70m) e Leandro Barreiro (89m). Até ao derradeiro apito, aos 90+8m, o Benfica ameaçou a reviravolta, mas Diogo Costa agarrou o ponto.
Desta forma, o FC Porto segue líder isolado, agora com 66 pontos, quatro de vantagem sobre o Sporting (2.º). Por sua vez, o Benfica continua no terceiro lugar, com 59 pontos.
