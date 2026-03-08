Benfica e FC Porto empataram a dois golos no Clássico que marca a 25.ª jornada da Liga. Se os dragões se adiantaram por Froholdt (10 minutos) e Pietuszewski (40 minutos), as águias dominaram a segunda parte e restabeleceram a igualdade por Schjelderup (70m) e Leandro Barreiro (89m). Até ao derradeiro apito, aos 90+8m, o Benfica ameaçou a reviravolta, mas Diogo Costa agarrou o ponto.

Desta forma, o FC Porto segue líder isolado, agora com 66 pontos, quatro de vantagem sobre o Sporting (2.º). Por sua vez, o Benfica continua no terceiro lugar, com 59 pontos.

