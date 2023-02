Os treinadores costumam alertar os jovens jogadores para uma dura realidade: apenas uns alguns atingirão um patamar elevado, devido a uma série de factores e circunstâncias.

Esse diferencial continua a ser claro quando se analisa uma fornada de promessas aparentemente seguras de Benfica, FC Porto e Sporting, já na categoria de juniores, em 2012/13.

Seria expectável que a maioria fizesse carreiras como seniores a um nível interessante, mas o cenário é outro. Algumas promessas cumpriram-se na plenitude, é certo, outras andam em patamares médios, alguns nos escalões inferiores e outros foram desistindo ao longo do percurso.

Há precisamente uma década, Benfica, FC Porto e Sporting lutaram até final pelo título nacional de juniores. As águias levantaram o troféu com um ponto de vantagem sobre os dragões, numa disputa extremamente intensa, enquanto os leões ficaram no último lugar no pódio.

O campeão foi o Benfica de Bernardo Silva, João Cancelo ou Lindelof, mas também de Rony Santos, Alibacar Djaló ou Robert Mirosavic. Logo atrás ficou o FC Porto de André Silva, Gonçalo Paciência ou Ivo Rodrigues, de Bruno Silva, Vitor Andrade ou Raul Nancassa. Na terceira posição ficou o Sporting de João Palhinha, João Mário ou Gelson Martins, Mauro Riquicho, Fabrice Fokobo ou Zé Roberto.

Dez anos mais tarde, onde estão os talentos desta geração? Que clube aproveitou melhor as suas promessas? Descubra tudo aqui.

ONDE ESTÃO AS PROMESSAS DE 2013 DO BENFICA?

ONDE ESTÃO AS PROMESSAS DE 2013 DO FC PORTO?

ONDE ESTÃO AS PROMESSAS DE 2013 DO SPORTING?