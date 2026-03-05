Três em três. José Mourinho venceu sempre que recebeu o FC Porto, o que apenas aconteceu ao leme do Chelsea (2004, 2007 e 2015). A primeira vez remonta a 29 de setembro de 2004, na fase de grupos da Champions (3-1), quando Aleksey Smertin, Drogba e Terry marcaram pelos “Blues”, enquanto Benni McCarthy fez o único golo dos portistas.

Na ocasião, José Mourinho apostou em Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho de início, e Tiago saiu do banco na segunda parte. Ao lado do "Special One" estavam, entre outros, André Villas-Boas.

Entretanto, a 6 de março de 2007, o Chelsea voltou a vencer (2-1), desta feita na segunda mão dos “oitavos” da Champions (agregado de 3-2). Depois do empate a um golo no Dragão, Ricardo Quaresma até adiantou o FC Porto, mas Robben e Ballack operaram a reviravolta. Neste duelo, Ricardo Carvalho foi titular, Paulo Ferreira foi aposta na etapa complementar e o guarda-redes Hilário não saiu do banco.

Mais recentemente, a 9 de dezembro de 2015, no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Chelsea derrotou o FC Porto (2-0), beneficiando do autogolo de Marcano e do golo de Willian. Desta vez, José Mourinho não contou com compatriotas na convocatória.

De notar que o então treinador do Chelsea derrotou dois estrangeiros ao leme do FC Porto, os espanhóis Víctor Fernández e Julen Lopetegui. Pelo meio aconteceu a vitória sobre Jesualdo Ferreira.

Em suma, José Mourinho apostou em três portugueses e em três ingleses (Terry, Lampard e Ashley Cole), regista saldo de 7-2, sofreu golos de um sul-africano e de um português, mas beneficiou da eficácia de um russo, um costa-marfinense, um inglês, um neerlandês, um alemão e de um brasileiro.

São nuances que podem ressurgir no Estádio da Luz, até porque estas vão ser algumas das nacionalidades presentes no “Clássico” de domingo. Em todo o caso, importa lembrar, José Mourinho nunca venceu na visita ao Estádio do Dragão enquanto adversário. Esta época, em outubro, o treinador das águias agarrou-se ao nulo.

O Benfica recebe o FC Porto no domingo (18h), na 25.ª jornada da Liga, quando as águias ocupam o terceiro lugar, a sete pontos do líder. Por sua vez, os portistas apontam à Liga após a derrota para a Taça de Portugal em Alvalade.