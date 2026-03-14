A Federação Portuguesa de Futebol divulgou o relatório de João Pinheiro, relativo ao clássico Benfica-FC Porto, através do qual são reveladas várias curiosidades. Por exemplo, Simão Sabrosa foi ao balneário do árbitro oferecer produtos regionais.

«No final do jogo, o delegado do Clube A, Simão Saborosa, acompanhado pelo Diretor Geral Mário Branco e pelo Delegado da Liga, vieram ao balneário da equipa de arbitragem e ofereceu produtos regionais sem valor comercial significativo e uma camisola de jogo a cada elemento da equipa de arbitragem», pode ler-se.

Já Nuno Gago, Oficial de Ligação aos Adeptos do Benfica, foi expulso aos 91 minutos «por criar um conflito com um elemento oficial do Clube B, que se prolongou para o túnel de acesso aos balneários, local onde a equipa de arbitragem não conseguiu identificar outros comportamentos».

Já depois de tudo sanado, acrescenta o relatório de João Pinheiro, o referido OLA «veio ao balneário da equipa de arbitragem pedir desculpa pelo seu comportamento, acompanhado pelo Delegado da Liga».

Já do lado do FC Porto, destaque para a simpatia da comitiva, assinala João Pinheiro.

«No final do jogo, o delegado da equipa A, Henrique Monteiro, acompanhado pelo administrador Tiago Madureira e pelo Staff de Operações Bertino Miranda, acompanhados pelo Delegado da Liga, vieram ao balneário da equipa de arbitragem para se despedirem.»

De resto, o relatório dá ainda conta que «entre os minutos 1:52 e 5:30, o jogo esteve interrompido por falta de visibilidade devido ao fumo fruto da pirotecnia deflagrada» da bancada onde estavam adeptos do Benfica, sendo ainda referido que foram entregues à equipa de arbitragem dois isqueiros e uma caneta de fumo atirados contra o banco do FC Porto.

OUTRAS NOTAS DO ÁRBITRO

Expulsão de José Mourinho

«Aquando do golo da sua equipa, saiu deliberadamente da área técnica para agir de forma provocatória, correndo na direção do banco de suplentes da equipa adversária e chutou uma bola na direção da banca»

Expulsão de Lucho González

«Saiu deliberadamente da área técnica para agir de forma provocatória ou inflamatória, reagindo à provocação do treinador do Clube A, indo na sua direção e confrontando-o»

Expulsão de Henrique Monteiro, delegado do FC Porto

«Utilizar linguagem insultuosa, dirigindo-se ao arbitro e dizendo por duas vezes 'isto é uma vergonha'»