O Benfica pode alcançar no domingo, no clássico no Dragão, frente ao FC Porto, a melhor série na Liga esta temporada. No último jogo, com o Farense, os encarnados igualaram a sequência mais favorável que já tinham conseguido, com oito triunfos consecutivos.

Depois de demitir o alemão Roger Schmidt, que somara dois tropeços iniciais - derrota com Famalicão (2-0) e empate com Moreirense (1-1) - em quatro jogos, Bruno Lage conseguiu encarrilar a equipa para melhores exibições entre setembro e dezembro.

Entre as oito vitórias nesse período, o Benfica venceu quatro vezes com goleada, uma das quais ao FC Porto, com uma inesperada vitória por 4-1 e quando os encarnados estavam há 52 anos, desde 1972, sem marcar quatro ou mais golos ao rival.

Foi o melhor período da equipa na época em curso, com uma sequência de resultados em que marcou 26 golos (média de 3,25 por jogo) em oito jogos e sofreu apenas quatro.

Atualmente, a equipa leva as mesmas oito vitórias seguidas, entre início de fevereiro e início de abril, mas com pior registo nos golos marcados e sofridos (22-8). O FC Porto volta a aparecer no meio desta sequência e, nova vitória, significará o melhor Benfica da temporada.