Benfica responde a Villas-Boas: «Declarações lamentáveis»
Presidente do FC Porto tinha dito que havia jogadores do Benfica a receberem acima de oito milhões de euros
André Villas-Boas, presidente do FC Porto, 'picou' o rival Benfica e não ficou sem resposta. O dirigente tinha dito na Gala «Football Globes», da Federação Portuguesa de Futebol, que a postura «defensiva» do Benfica tinha valorizado a exibição dos portistas.
Além disso, teceu declarações sobre os salários dos jogadores do Benfica. «Isso também valoriza o que o FC Porto fez neste jogo, com uma equipa jovem, contra uma equipa experimentada e de um valor incalculável como é a equipa do Benfica, com vários jogadores a receberem acima de oito milhões de euros», disse.
Um dia depois, o Benfica utilizou a rede social X para responder a essas afirmações de André Villas-Boas.
«Falsas as declarações do presidente do Futebol Clube do Porto relativas ao custo económico dos jogadores do Benfica, reveladoras de total desconhecimento da realidade e sem qualquer fundamento. Declarações lamentáveis do princípio ao fim», escrevem.
Falsas as declarações do presidente do Futebol Clube do Porto relativas ao custo económico dos jogadores do Benfica, reveladoras de total desconhecimento da realidade e sem qualquer fundamento.— SL Benfica (@SLBenfica) October 8, 2025
Declarações lamentáveis do princípio ao fim.