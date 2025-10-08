André Villas-Boas, presidente do FC Porto, 'picou' o rival Benfica e não ficou sem resposta. O dirigente tinha dito na Gala «Football Globes», da Federação Portuguesa de Futebol, que a postura «defensiva» do Benfica tinha valorizado a exibição dos portistas.

Além disso, teceu declarações sobre os salários dos jogadores do Benfica. «Isso também valoriza o que o FC Porto fez neste jogo, com uma equipa jovem, contra uma equipa experimentada e de um valor incalculável como é a equipa do Benfica, com vários jogadores a receberem acima de oito milhões de euros», disse.

Um dia depois, o Benfica utilizou a rede social X para responder a essas afirmações de André Villas-Boas.

«Falsas as declarações do presidente do Futebol Clube do Porto relativas ao custo económico dos jogadores do Benfica, reveladoras de total desconhecimento da realidade e sem qualquer fundamento. Declarações lamentáveis do princípio ao fim», escrevem.