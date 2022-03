«O futebol tornou-se num negócio.»

É difícil desmentir a frase que tanto irrita os puristas do futebol. Aqueles que são movidos pela paixão exacerbada a um clube.

A verdade é que é o dinheiro que faz mover o jogo que há mais de um século apaixona legiões de pessoas que ajudaram a tornar esta coisa de «22 jogadores a correr atrás de uma bola» no Desporto-Rei.

Contudo, numa palavra de esperança para os puristas, podemos dizer que o amor ainda existe. Parece ter cada vez menos espaço no chamado futebol moderno. Mas de tempos a tempos ainda vão surgindo casos que mostram que existe uma ténue esperança.

Esta semana, Bernardo Silva, um dos melhores futebolistas portugueses da atualidade, afirmou que «se pudesse voltar para Portugal, voltava já».

O jogador de 27 anos do Manchester City deu um prazo de «dois ou três anos» para regressar.

«Não só pela parte profissional, porque gostava um dia de jogar no Benfica, mas porque tenho muitas saudades da minha família, da vida em Portugal. Já vivo há muitos anos fora», justificou, em entrevista ao Canal 11.

Voltar a «casa», no caso de Bernardo Silva, não é apenas regressar a Portugal. É voltar ao Benfica. O clube do qual nunca escondeu ser um fervoroso adepto, aquele em que se formou e que só representou três vezes na equipa principal.

Só o tempo dirá se a história de amor entre Bernardo Silva e o Benfica terão um final feliz. Se as juras de amor eterno se transformam mesmo em casamento.

Mas as declarações do médio internacional português – às quais podemos juntar as várias vezes que Cristiano Ronaldo já afirmou pretender voltar um dia ao Sporting - fizeram o Maisfutebol ir em busca das histórias de amor no futebol que terminaram bem.

Há exemplos no Benfica, FC Porto e Sporting, mas além dos mais significativos dos clubes portugueses, encontrámos casos pelo mundo fora. De jogadores bem conhecidos.

Porque o amor não tem fronteiras. Mesmo quando falamos de futebol.

Veja o apaixonado dossier que o Maisfutebol preparou para devolver um pouco da esperança aos adeptos do futebol.