Na madrugada deste domingo, horas antes do Clássico entre FC Porto e Benfica, várias casas dos encarnados foram alvos de ataques.

Nas redes sociais, os núcleos do Benfica de Matosinhos, Paredes e Gondomar denunciaram os atos de vandalismo.

«A nossa casa foi alvo de vandalismo. É nestes momentos que percebemos que ainda existem energúmenos que não têm lugar no futebol. Nada justifica este tipo de comportamentos nem os danos causados. O desporto deve ser um espaço de respeito, união e fair play, nunca de violência», escreveu a casa do Benfica de Matosinhos no Facebook.

O jogo entre o Benfica e o FC Porto está marcado para este domingo, pelas 20h30. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.