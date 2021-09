A TVI vai transmitir seis jogos da fase de grupos da Champions League, fruto da parceria com a Eleven.

Em comunicado, a estação de Queluz de Baixo anunciou que para além dos seis jogos, em sinal aberto, relativos à primeira fase, vai ainda transmitir quatro dos oitavos de final, dois dos quartos as duas meias-finais e a final da Champions, a 28 de maio de 2022.

Eis os jogos que a TVI vai transmitir na fase de grupos:

15 de setembro:

Atlético de Madrid-FC Porto



28 de setembro:

FC Porto-Liverpool



20 de outubro:

Benfica-Bayern Munique



3 de novembro:

Sporting-Besiktas



23 de novembro:

Barcelona-Benfica



7 de dezembro:

Ajax-Sporting



CALENDÁRIO DE BENFICA, FC PORTO E SPORTING



Eis o comunicado

«Dos 18 jogos contemplados no acordo celebrado entre a TVI e a ELEVEN para a temporada 2021/2022, foram já emitidos três: a UEFA Supercup e dois jogos dos play-offs de acesso à UEFA Champions League. Os espetadores da TVI ainda vão poder assistir a 15 jogos desta que é a mais importante competição europeia de clubes.



A TVI vai assegurar a transmissão em direto e em sinal aberto de 6 jogos das equipas portuguesas na fase de grupos, 4 jogos dos oitavos de final, 2 jogos dos quartos de final, as 2 meias finais e a final da Champions, que se realizará no dia 28 de maio de 2022.

Para a fase de grupos, este é o calendário dos 6 jogos com equipas portuguesas, que serão transmitidos na TVI:

15 de setembro: Atlético de Madrid - Porto

28 de setembro: Porto - Liverpool

20 de outubro: Benfica - Bayern

3 de novembro: Sporting - Besiktas

23 de novembro: Barcelona -Benfica

7 de dezembro: Ajax - Sporting



Para além da transmissão em direto, cada jogo terá cobertura integral e multiplataforma na televisão e no digital. Na TVI24 existirá uma vasta programação associada, pré-match e pós-match, com todas as informações e detalhes sobre cada um dos jogos, as equipas, os jogadores e os resultados. Estes jogos estarão também disponíveis em streaming e em direto, no TVI Player.



As melhores equipas e as maiores estrelas do futebol europeu, em direto na TVI!»