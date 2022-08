FC Porto, Sporting e Benfica vão representar Portugal na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois do apuramento dos encarnados nesta terça-feira, após a vitória sobre o Dínamo Kiev, por ?-?, após 2-0 para os portugueses na primeira mão do play-off.

FC Porto, Sporting e Benfica já sabiam em que situação ficariam para o sorteio desta quinta-feira, uma vez que nenhum deles sairá do pote em que se encontra: dragões no 1, Sporting no 3 com o Benfica.

Isso significa que o FC Porto não defronta nenhuma equipa do Pote 1 e Benfica e Sporting não podem defrontar nenhuma do Pote 3. As equipas dos mesmos países não se defrontam entre elas, na fase de grupos.

Na realidade, não há grandes mudanças em relação aos potenciais adversários das equipas portuguesas, sobretudo no que toca às principais equipas europeias. Neste momento, o Pote 1 e 2 estão definidos e só o Benfica é, cada vez menos, uma incógnita no três.

Portanto, é no Pote 4 que ainda podem surgir mudanças, numa altura em que falta um jogo para terminar a qualificação para a prova. Assim, o ponto de situação é este, com as equipas de maior coeficiente a entrarem neste exercício como fazendo parte da fase de grupos.