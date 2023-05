A vitória em Portimão deixou o Benfica a três pontos do título: os encarnados só precisam de mais um triunfo nos dois jogos que faltam para o fim do campeonato, portanto. Mas até pode nem ser necessário, se o FC Porto entretanto perder um jogo.

Ora por isso, o Benfica pode festejar o título de campeão já este domingo, quando o FC Porto entra em campo para defrontar o Casa Pia. Se os dragões perderem com a formação lisboeta, então é certo que até ao fim da Liga não conseguirão atingir os 83 pontos que os encarnados já têm.

Se o FC Porto vencer ou empatar com o Casa Pia, então fica tudo adiado para a 33ª jornada, para o dérbi Sporting-Benfica em Alvalade, agendado apra domingo, dia 21 de maio.

E até se pode dar o caso de o Benfica entrar em campo em Alvalade já campeão, porque o FC Porto joga em Famalicão no dia anterior. Por isso, se o FC Porto vencer o Casa Pia mas perder, no próximo sábado, em Famalicão, ou se empatar este domingo frente ao Casa Pia e no sábado seguinte em Famalicão, então o Benfica entra em campo já com o título conquistado.

Recorde-se que em igualdade pontual no final do campeonato, Benfica e FC Porto estão também empatados no confronto direto, pelo que o desempate será feito na diferença entre golos e marcados sofridos: para já, neste critério, os encarnados têm uma vantagem de 14 (!) golos.

Certo, certo, com a vitória do Benfica este sábado em Portimão, é que o Sp. Braga já não conseguirá chegar ao título.

BENFICA É CAMPEÃO SE:

- FC Porto perder com Casa Pia este domingo

- FC Porto empatar com Casa Pia este domingo e empatar em Famalicão no próximo sábado

- FC Porto vencer o Casa Pia mas perder em Famalicão no próximo sábado

- Benfica vencer Sporting em Alvalade (no caso de FC Porto vencer Casa Pia este domingo e Famalicão no próximo sábado)

- Benfica perder em Alvalade e vencer Santa Clara em casa na última jornada (no caso do FC Porto vencer os três jogos até ao fim)

- Benfica empatar em Alvalade e em casa com o Santa Clara e o FC Porto não conseguir recuperar de uma desvantagem de 14 golos (ganhando todos os jogos)

- Se o FC Porto perder em casa com o V. Guimarães na última jornada (no caso do Benfica perder em Alvalade e em casa com Santa Clara)

FC PORTO É CAMPEÃO SE:

- Vencer todos os jogos até ao fim e o Benfica perder um jogo e empatar outro até ao fim

- Vencer os três até ao fim, o Benfica empatar os dois jogos até ao fim e os dragões recuperarem uma desvantagem de 14 golos

- Vencer dois jogos e empatar um até ao fim, o Benfica perder os dois jogos até ao fim e os dragões recuperarem uma desvantagem de 14 golos