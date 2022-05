Darwin Nuñez fez 26 golos ao longo de 34 jornadas e confirmou após o fecho da Liga que é o vencedor do prémio de melhor marcador do campeonato. O uruguaio fez mais seis golos do que Taremi, que terminou no segundo lugar da lista. Ricardo Horta fechou o pódio, com menos um golo do que Taremi.

Lista dos melhores marcadores:

1.º Darwin Núñez (Benfica), 26 golos

2.º Mehdi Taremi (FC Porto), 20 golos

3.º Ricardo Horta (Sp. Braga), 19 golos

4.º Fran Navarro (Gil Vicente), 16 golos

5.º Pablo Sarabia (Sporting), 15 golos

Óscar Estupiñan (V. Guimarães)

7.º Simon Banza (Famalicão), 14 golos

Evanilson (FC Porto)

Luis Díaz (FC Porto)

10.º Samuel Lino (Gil Vicente), 12 golos

11.º Petar Musa (Boavista), 11 golos

André Franco (Estoril)

Paulinho (Sporting)

Marcus Edwards (V. Guimarães/Sporting)