Darwin Nuñez reagiu nesta terça-feira à derrota com o FC Porto, no Estádio da Luz, no passado sábado.

O avançado uruguaio lamentou o desfecho do jogo e que a última imagem que fique aos adeptos na Luz seja o do FC Porto a celebrar a conquista do título.

«Um resultado que não merecíamos e uma despedida triste da época 2021/22 perante os nossos adeptos», escreveu Darwin nas redes sociais, enaltecendo o apoio dos fãs encarnados.

«Quero agradecer aos adeptos o fantástico apoio que nos deram e o grande ambiente em que uma vez mais transformaram o nosso Estádio da Luz. Obrigado a todos. Carrega, Benfica!», concluiu.