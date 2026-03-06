Entre Benfica e FC Porto há “Clássicos” desde junho de 1931, com protagonistas variados e nome inconfundíveis, como Eusébio. O “Pantera Negra” é o melhor marcador deste duelo, com 25 golos em 33 jogos. Atrás do icónico goleador surgem outros três ícones do Benfica: José Águas, Nené e Guilherme Espírito Santo. A completar o top-5 está Pinga, o antigo avançado que fez 13 golos pelo FC Porto em 29 jogos contra o Benfica.

Numa lista de 20 antigos jogadores, também Fernando Gomes, Rui Águas e Domingos Paciência integram o lote. Por sua vez, António Simões, Óscar Cardozo e José Torres são alguns dos nomes que ficaram à porta.

Consulte a galeria associada para conhecer os 20 melhores marcadores deste “Clássico”.

Perspetivando os atuais plantéis, Pavlidis e Rafa Silva – dupla do Benfica – destaca-se com três golos contra o FC Porto. Em todo o caso, o grego disputou quatro jogos, enquanto o português o fez por 18 ocasiões. Neste âmbito seguem-se Samu (dois golos em quatro jogos), Pepê (dois golos em 11 jogos), Otamendi (dois golos em 20 partidas), Zaidu (um golo em nove jogos) e Bednarek (um golo em duas partidas).

Nesta época, FC Porto e Benfica empataram a zeros para a Liga, em outubro. Já na Taça, em novembro, de novo no Dragão, Bednarek decidiu e o FC Porto carimbou a qualificação para as meias-finais (1-0).

O Benfica recebe o FC Porto no domingo (18h), na 25.ª jornada da Liga, quando as águias ocupam o terceiro lugar, a sete pontos do líder. Por sua vez, os portistas apontam à Liga após a derrota para a Taça de Portugal em Alvalade. Trata-se do capítulo 260 deste "Clássico".