Amar Dedic, lateral do Benfica, analisou o empate a zeros diante do FC Porto, neste domingo, em flash interview concedida à Sport TV:

Ser homem do jogo

«É sempre um bom sentimento. O 0-0 é bom, mas podia ter sido melhor. Podíamos ter levado os três pontos, mas também não perdemos. Lutámos, foi um jogo difícil, mas seguimos.»

Análise ao jogo

«Penso que estivemos bem, defendemos bem. Não conseguimos criar muitas chances mas jogar aqui é difícil. O mais importante é não conceder e foi isso que conseguimos. Claro que procuramos jogar melhor, vamos trabalhar para isso.»

José Mourinho

«O treinador dá-nos energia positiva todos os dias no treino. Lutámos pela equipa, pelo clube e pelo treinador. Demos o nosso melhor para voltar a ganhar jogos. Mourinho disse-nos que iria ser um jogo difícil, numa atmosfera difícil. Para nos mantermos calmos e compactos.»