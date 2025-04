A vitória expressiva do Benfica por 4-1 sobre o FC Porto, em pleno Estádio do Dragão, este domingo, gerou uma onda de entusiasmo entre os jogadores encarnados, que recorreram às redes sociais para expressar a alegria pelo resultado e destacar a união e o empenho da equipa para o que resta da temporada, que pode culminar com a conquista do campeonato.

«Vitória épica! Entrámos com personalidade, jogámos como equipa e saímos com os três pontos. Uma noite memorável, daquelas que ficam para a história. Seguimos juntos, focados no nosso caminho. Obrigado, benfiquistas — o vosso apoio sentiu-se do primeiro ao último minuto!», escreveu o médio Florentino nas redes sociais.

O apoio dos adeptos não ficou esquecido e Di María fez questão de agradecer o carinho dos adeptos, que fizeram a equipa sentir que estava a jogar em «casa».

«Juntos, seremos sempre mais fortes. Bela vitória. Grande trabalho de toda a gente. Obrigado a todos os benfiquistas que vieram torcer por nós. Jogámos em casa», escreveu o argentino numa publicação no Instagram.

As restantes reações dos jogadores do Benfica:

Bruma: «Grande vitória! Vamos continuar focados no nosso caminho porque agora só depende de nós.»

Trubin: «Um jogo que não precisava de motivação extra. Do primeiro ao último minuto — como um só. Não é apenas o resultado, mas o reflexo do trabalho, da concentração e do carácter. Obrigado a todos os que estiveram connosco.»

Carreras: «Tínhamos de ganhar e ganhámos. Um jogo de trabalho, coração e empenho de toda a EQUIPA!»

Aktürkoglu: «Dois clássicos e um resultado. Vamos, Benfica!»

Belotti: «Que equipa!»

Dahl: «Que noite e que equipa!»

Otamendi: «Uma vitória muito importante para nos mantermos concentrados no nosso objetivo. Estou orgulhoso deste grupo. Continuamos a somar, todos juntos. +3.»

Samuel Soares: «Sempre juntos, família! Grande vitória.»

Kökcü: «Vamos com tudo!».