Benfica e FC Porto alimentam boas expetativas de seguir para os oitavos de final do Mundial de Clubes, depois de terem conhecido os respetivos grupo da primeira fase da competição. Pelo menos, não é nada impossível conseguir fazê-lo.

O FC Porto ficou no Grupo A, juntamente com os brasileiros do Palmeiras (de Abel Ferreira), os egípcios do Al Ahly e os norte americanos do Inter Miami (de Lionel Messi, Busquets, Jordi Alba e Sergio Busquets).

Os dragões até já sabem que se estreiam frente ao Palmeiras. Na segunda jornada defrontam Lionel Messi e companhia, deixando para a última jornada o jogo teoricamente mais fácil, frente ao Al Ahly.

Também já sabemos que o jogo de abertura do Mundial de Clubes será o Al Ahly-Inter Miami, precisamente em Miami, no dia 15 de junho. O Palmeiras-FC Porto será o segundo jogo da competição, não se sabendo ainda se será dia 15 ou dia 16 de junho.

Já o Benfica ficou no Grupo C, juntamente com os alemães do Bayern Munique, os argentinos do Boca Juniors e os neozelandeses do Auckland City. Um grupo ligeiramente mais difícil do que o do FC Porto, mas ainda assim acessível.

Os encarnados estreiam-se frente ao Boca Juniors, num jogo que será especial para Nico Gaitán, Salvio e Enzo Pérez, por exemplo. No segundo jogo defrontam o Auckland City e para a derradeira jornada está reservado o jogo mais difícil, frente ao Bayern Munique.

Nos oitavos de final, o Grupo A, do FC Porto, cruza com o Grupo B, de PSG, At. Madrid e Botafogo, enquanto o Grupo C, do Benfica, cruza com Grupo D, de Chelsea e Flamengo.

Assumindo que o Chelsea é o grande favorito deste grupo, seria importante ao Benfica ficar em primeiro para teoricamente evitar a equipa inglesa de João Félix, Pedro Neto e Renato Veiga.

Vale a pena notar também que o FC Porto já sabe que vai disputar os seus jogos na Costa Leste, onde a diferença horário para Portugal é menor.

Jorge Jesus a sonhar com apuramento, fava saiu a Artur Jorge e Leonardo Jardim

Relativamente aos outros grupos, refira-se que o Al Hilal de Jorge Jesus, embora partisse do Pote 4, não tem ainda o apuramento hipotecado. A formação saudita ficou no Grupo H, com Real Madrid, Salzburgo e Pachuca, pelo que é possível ficar no segundo lugar.

Menos sorte tiveram Artur Jorge e Leonardo Jardim. O Botafogo, de Artur Jorge, ficou no Grupo B, onde PSG e At. Madrid são claros favoritos. Já o Al Ain, de Leonardo Jardim, ficou no Grupo G, com Manchester City (de Bernardo Silva, Matheus Nunes e Ruben Dias) e a Juventus, para além dos marroquinos do Wydad.

Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, como se disse ficou no Grupo A, do FC Porto, pelo que também terá boas expetativas de apuramento, sendo que os outros adversários são o Inter Miami e o Al Ahly.

Refira-se que o Mundial de Clubes se disputa entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e será um teste para o Mundial 2026.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D Palmeiras PSG Bayern Munique Flamengo FC Porto At. Madrid Auckland City Esperance Tunis Al Ahly Botafogo Boca Juniors Chelsea Inter Miami Seattle Sounders Benfica Clube León