A próxima edição da Supertaça Cândido de Oliveira, que iria colocar frente a frente FC Porto e Benfica, foi suspensa.

De acordo com a informação divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a decisão foi tomada em conjunto com os dois clubes, com o objetivo de aliviar o calendário desportivo de ambos, tendo em conta que a atual temporada vai terminar apenas no dia 1 de agosto, com a realização da final da Taça de Portugal entre águias e dragões, que se vai realizar em Coimbra.

«A FPF e os clubes chegaram a um entendimento e acordaram na suspensão do jogo em nome dos interesses do futebol português uma vez que em setembro haverá jogos referentes às competições europeias (Liga dos Campeões e Liga Europa). Aliviar o calendário das equipas portuguesas nessa fase da época é um dos objetivos da decisão tomada em defesa da posição de Portugal no ranking da UEFA», escreveu a entidade organizadora da prova.

Nesta altura, ainda não está excluída a hipótese de a Supertaça de 2020/21 ser realizada: essa decisão será ainda tomada em tempo oportuno entre a Federação e os clubes.

[artigo originalmente publicado às 19h16]