O FC Porto e o Benfica venceram este sábado os respetivos jogos da 11ª jornada do campeonato de hóquei em patis, pelo que os encarnados continuam na liderança, com mais dois pontos do que os dragões. O Sporting só entra em campo este domingo e em caso de triunfo iguala o Benfica no primeiro lugar, com 30 pontos.

Resultados da 11ª jornada

Sábado:

Murches - Benfica, 3-8

Paço de Arcos - Famalicense, 1-4

Riba d'Ave - HC Braga, 6-3

Parede - FC Porto, 3-5

Juventude de Viana - Valongo, 1-4

Óquei de Barcelos - Oliveirense, 2-2

Domingo:

Sporting de Tomar - Sporting, 15:00

Classificação:

1. Benfica, 11 jogos, 30 pontos

2. FC Porto, 11 jogos, 28 pontos

3. Sporting, 10 jogos, 27 pontos

4. Valongo, 11 jogos, 24 pontos