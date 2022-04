O Benfica, como já tinha adiantado, formalizou o protesto referente ao jogo com o FC Porto na final da Taça de Portugal de hóquei em patins, realizado a 9 de abril.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que foi formalizado, dentro dos prazos previstos, junto do Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, o protesto referente ao jogo da final da Taça de Portugal de hóquei em patins, realizado no passado dia 9 de abril, em Paredes», dizem os encarnados, em comunicado.

O clube da Luz pretende a repetição do encontro: «Os argumentos apresentados pelo SL Benfica, suportados pelas imagens da transmissão televisiva da partida frente ao FC Porto, comprovam ter existido um erro de direito gravíssimo no primeiro golo. Um erro que não pode ser tolerado e que justifica a repetição do jogo.»

O FC Porto venceu o jogo frente ao Benfica por 5-1.