O Benfica B foi dono e senhor do clássico no Olival, ante o FC Porto B, na 34.ª e última jornada da II Liga. A manhã ficou marcada pelo fim de carreira do médio André Castro, aos 37 anos.

Neste sábado ficou espelhado o fosso entre dragões e águias. Tal como a equipa principal conseguiu por duas vezes na Liga, os «bês» repetiram o 4-1.

Recorde o desenrolar deste duelo.

Numa primeira parte de sentido único, Diogo Prioste atingiu os sete golos no campeonato com brilho. Fora da área, em corredor central, o médio e capitão das águias encheu o pé, descartando o guardião Diogo Fernandes do lance. Estavam decorridos oito minutos.

Até ao intervalo, os anfitriões apenas testaram a atenção de André Gomes por uma ocasião. De resto, os pupilos de Nélson Veríssimo acumularam bolas paradas e oportunidades.

Ao intervalo, João Brandão retirou Candé e João Teixeira, apostando em Melnichenko e Marcus Abraham. Em cima do minuto 48, o avançado bielorrusso acelerou pela esquerda e serviu o nigeriano, no coração da área.

Todavia, a reação dos portistas foi efémera. As águias regressaram rapidamente à mó de cima e, entre remates e trocas, edificaram a goleada. Aos 67 minutos, João Rego desmontou a defesa do FC Porto B, da direita para o meio, finalizando de trivela. O quarto golo do avançado na II Liga foi belíssimo.

Até final, Gustavo Varela foi a jogo aos 68 minutos, atirou ao poste e bisou, com golos aos 84 e 90+3m. Por isso, o avançado encerrou a temporada com 11 golos na II Liga.

Salvo da despromoção, o FC Porto B terminou no 14.º lugar, com 35 pontos. Por sua vez, o Benfica saltou para o 4.º posto, com 55 pontos.